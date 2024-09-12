В Херсонской области ночью уничтожили 4 "шахеда", за сутки из-за атак рф 11 раненых
Киев • УНН
Оккупанты обстреляли 23 населенных пункта Херсонской области, ранив 11 человек. Поврежден Пункт Несокрушимости, жилые кварталы и частные автомобили. ПВО сбило 4 дрона «Шахед».
В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 23 населенных пункта, ранив 11 человек, попав в Пункт Несокрушимости, жилые кварталы. ПВО ночью сбила 4 вражеских дрона типа "Shahed", сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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Детали
По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Приднепровское, Кизомыс, Садовое, Велетенское, Белозерка, Токаревка, Михайловка, Ольговка, Нововоронцовка, Львово, Одрадокаменка, Николаевка, Бургунка, Трудолюбовка, Долговое, Новая Кубань, Заречное, Осокоровка, Красный Маяк, Ольгино, Казацкое и город Херсон.
российские военные, по его данным, попали в Пункт Несокрушимости, жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 11 частных домов. Также оккупанты повредили частные автомобили.
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