56-летний мужчина был ранен в результате атаки российского беспилотника в Антоновке Херсонской области, получив взрывную травму и осколочные ранения ног.
Армия рф ударила с беспилотника по Антоновке Херсонской области, в результате чего ранения получил 56-летний мужчина, который находился на улице. Об этом сообщила в четверг Херсонская ОВА, передает УНН.
российские войска атаковали с беспилотника жителя Антоновки. Под вражеский удар попал 56-летний мужчина, который находился на улице
Отмечается, что мужчину доставили в больницу со взрывной травмой и осколочными ранениями ног. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Враг обстрелял Херсонскую область: 1 человек погиб, еще 7 человек получили ранения4 июля 2024, 05:07 • 20055 просмотров