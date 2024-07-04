Армия рф ударила с беспилотника по Антоновке Херсонской области, в результате чего ранения получил 56-летний мужчина, который находился на улице. Об этом сообщила в четверг Херсонская ОВА, передает УНН.

российские войска атаковали с беспилотника жителя Антоновки. Под вражеский удар попал 56-летний мужчина, который находился на улице - говорится в сообщении ОВА.

Отмечается, что мужчину доставили в больницу со взрывной травмой и осколочными ранениями ног. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

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