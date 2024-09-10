Окупанти вдарили з дрона по передмістю Херсона: є постраждалий

російські війська скинули вибухівку з дрона по Антонівці Херсонської області, внаслідок чого поранення отримав річний чоловік. Про це у вітоврок повідомила Херсонська ОВА, передає УНН.

В обід окупанти вдарили з дрона по Антонівці. Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 55-річний чоловік, який перебував в автівці, дістав вибухову травму та уламкове поранення плеча - йдеться у повідомленні ОВА.

Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Нагадаємо

У вівторок, 10 вересня, російські війська вдарили по одному з районів Херсона. Внаслідок обстрілу постраждав 25-річний чоловік.



Крім того, російські війська атакували зупинку в Херсоні, скинувши вибухівку з дрона. 65-річний чоловік отримав важкі поранення, медики борються за його життя. Ще двоє чоловіків звернулися за допомогою через поранення від попередніх атак.