У Херсоні армія рф скинула вибухівку на зупинку: є постраждалий
Київ • УНН
Російські війська атакували зупинку в Херсоні, скинувши вибухівку з дрона. 65-річний чоловік отримав важкі поранення, медики борються за його життя. Ще двоє чоловіків звернулися за допомогою через поранення від попередніх атак.
Сьогодні, 10 вересня, російські війська скинули вибухівку на зупинку у Херсоні. Внаслідок атаки постраждав 65-річний чоловік, наразі медики борються за його життя. Про це повідомила Херсонська ОВА, передає УНН.
Близько 11:00 російські війська атакували з дрона зупинку у Херсоні. Через скидання вибухівки з дрона 65-річний чоловік дістав важкі поранення: вибухову травму, уламкові поранення обох ніг. Потерпілого доставили до лікарні. Медики борються за його життя
Доповнення
Голова Херсонської МВА Роман Мрочко розповів, що сьогодні до медиків по допомогу звернулися двоє чоловіків, які отримали поранення напередодні.
32-річний чоловік був травмований 5 вересня під час ворожого обстрілу Антонівки близько 11.00. У постраждалого мінно-вибухова травма та уламкове поранення ноги. Після надання необхідної медичної допомоги він лікуватиметься амбулаторно.
Інший постраждалий 1975 р.н. отримав контузію та мінно-вибухову травму учора надвечір у Дніпровському районі Херсона внаслідок скиду рашистами вибухівки з дрона. Далі також проходитиме лікування амбулаторно.
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