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У Херсоні армія рф скинула вибухівку на зупинку: є постраждалий

Київ • УНН

 • 23998 перегляди

Російські війська атакували зупинку в Херсоні, скинувши вибухівку з дрона. 65-річний чоловік отримав важкі поранення, медики борються за його життя. Ще двоє чоловіків звернулися за допомогою через поранення від попередніх атак.

Сьогодні, 10 вересня, російські війська скинули вибухівку на зупинку у Херсоні. Внаслідок атаки постраждав 65-річний чоловік, наразі медики борються за його життя. Про це повідомила Херсонська ОВА, передає УНН.

Близько 11:00 російські війська атакували з дрона зупинку у Херсоні. Через скидання вибухівки з дрона 65-річний чоловік дістав важкі поранення: вибухову травму, уламкові поранення обох ніг. Потерпілого доставили до лікарні. Медики борються за його життя

- йдеться у повідомленні ОВА.

Доповнення

Голова Херсонської МВА Роман Мрочко розповів, що сьогодні до медиків по допомогу звернулися двоє чоловіків, які отримали поранення напередодні.

32-річний чоловік був травмований 5 вересня під час ворожого обстрілу Антонівки близько 11.00. У постраждалого мінно-вибухова травма та уламкове поранення ноги. Після надання необхідної медичної допомоги він лікуватиметься амбулаторно.

Інший постраждалий 1975 р.н. отримав контузію та мінно-вибухову травму учора надвечір у Дніпровському районі Херсона внаслідок скиду рашистами вибухівки з дрона. Далі також проходитиме лікування амбулаторно.

На Херсонщині ворог поцілив у медзаклад і дитсадок, 5 поранених10.09.24, 08:23 • 31122 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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