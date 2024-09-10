В Херсоне армия рф сбросила взрывчатку на остановку: есть пострадавший

Сегодня, 10 сентября, российские войска сбросили взрывчатку на остановку в Херсоне. В результате атаки пострадал 65-летний мужчина, сейчас медики борются за его жизнь. Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает УНН.

Около 11:00 российские войска атаковали с дрона остановку в Херсоне. Из-за сброса взрывчатки с дрона 65-летний мужчина получил тяжелые ранения: взрывную травму, осколочные ранения обеих ног. Пострадавшего доставили в больницу. Медики борются за его жизнь - говорится в сообщении ОВА.

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Председатель Херсонской МВА Роман Мрочко рассказал, что сегодня к медикам за помощью обратились двое мужчин, которые получили ранения накануне.

32-летний мужчина был травмирован 5 сентября во время вражеского обстрела Антоновки около 11.00. У пострадавшего минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги. После оказания необходимой медицинской помощи он будет лечиться амбулаторно.

Другой пострадавший 1975 г.р. получил контузию и минно-взрывную травму вчера вечером в Днепровском районе Херсона в результате сброса рашистами взрывчатки с дрона. Далее также будет проходить лечение амбулаторно.

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