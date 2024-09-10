В Херсонской области враг попал в медучреждение и детсад, 5 раненых

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 19 населенных пунктов, нанеся в том числе ракетный удар. Повреждены медучреждение, детсад, жилые дома и инфраструктура, ранены 5 человек, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения - написал Прокудин в Telegram.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Чернобаевка, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Камышаны, Велетенское, Кизомис, Станислав, Берислав, Нововоронцовка, Красный Маяк, Токаревка, Новодмитровка, Гавриловка, Крещеновка, Новоберислав, Томарино, Новогреднево и город Херсон.

"Также враг нанес ракетный удар по Бериславскому району", - указал глава ОВА.

российские военные, по его данным, попали в медицинское учреждение, детский сад, автомобильную парковку; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности многоэтажку и 24 частных дома. Также оккупанты повредили оборудование связи, газопроводы и частные автомобили.

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