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На Херсонщині ворог поцілив у медзаклад і дитсадок, 5 поранених

На Херсонщині ворог поцілив у медзаклад і дитсадок, 5 поранених

Київ • УНН

 • 31122 перегляди

Окупанти обстріляли численні населені пункти Херсонської області, завдавши ракетного удару по Бериславському району. Пошкоджено медзаклад, дитсадок, житлові будинки та інфраструктуру, поранено 5 осіб.

У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 19 населених пунктів, завдавши у тому числі ракетний удар. Пошкоджено медзаклад, дитсадок, житлові будинки та інфраструктуру, поранено 5 осіб, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення

- написав Прокудін у Telegram.

Деталі

Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Чорнобаївка, Антонівка, Придніпровське, Садове, Комишани, Велетенське, Кізомис, Станіслав, Берислав, Нововоронцовка, Червоний Маяк, Токарівка, Новодмитрівка, Гаврилівка, Хрещенівка, Новоберислав, Томарине, Новогреднєве та місто Херсон.

"Також ворог завдав ракетний удар по Бериславському району", - зазначив голова ОВА.

російські військові, за його даними, поцілили в медичний заклад, дитячий садок, автомобільну парковку; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 24 приватні будинки. Також окупанти пошкодили обладнання зв'язку, газопроводи та приватні автомобілі.

На Херсонщині рф не послаблювала угруповування, навпаки проводить ротації - речник ОСУВ "Таврія" 09.09.24, 19:52 • 54689 переглядiв

Юлія Шрамко

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