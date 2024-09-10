На Херсонщині ворог поцілив у медзаклад і дитсадок, 5 поранених
Київ • УНН
Окупанти обстріляли численні населені пункти Херсонської області, завдавши ракетного удару по Бериславському району. Пошкоджено медзаклад, дитсадок, житлові будинки та інфраструктуру, поранено 5 осіб.
У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 19 населених пунктів, завдавши у тому числі ракетний удар. Пошкоджено медзаклад, дитсадок, житлові будинки та інфраструктуру, поранено 5 осіб, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Чорнобаївка, Антонівка, Придніпровське, Садове, Комишани, Велетенське, Кізомис, Станіслав, Берислав, Нововоронцовка, Червоний Маяк, Токарівка, Новодмитрівка, Гаврилівка, Хрещенівка, Новоберислав, Томарине, Новогреднєве та місто Херсон.
"Також ворог завдав ракетний удар по Бериславському району", - зазначив голова ОВА.
російські військові, за його даними, поцілили в медичний заклад, дитячий садок, автомобільну парковку; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 24 приватні будинки. Також окупанти пошкодили обладнання зв'язку, газопроводи та приватні автомобілі.
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