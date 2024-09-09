На Херсонщині рф не послаблювала угруповування, навпаки проводить ротації - речник ОСУВ "Таврія"

На Херсонщині росіяни не послаблювали угруповування, навпаки вони проводять ротації на передньому краю своїх підрозділів. Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Після початку курської операції ЗСУ, коли противник певним чином проводив перекидання своїх підрозділів, зокрема на Курщину, він більшість з цих підрозділів забрав саме з Запорізької області, тоді як на Херсонщині фактично та чисельність, яка була залишилася. Там росіяни не послаблювали угруповування, навпаки вони проводять ротації на передньому краю своїх підрозділів