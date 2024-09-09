На Херсонщині рф не послаблювала угруповування, навпаки проводить ротації - речник ОСУВ "Таврія"
Київ • УНН
На Херсонщині окупанти зберігають чисельність військ і проводять ротації на передовій. РФ перекидає загони "Шторм" для підтримки інтенсивності атак та активізується на островах вздовж лівого берега Дніпра.
На Херсонщині росіяни не послаблювали угруповування, навпаки вони проводять ротації на передньому краю своїх підрозділів. Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Після початку курської операції ЗСУ, коли противник певним чином проводив перекидання своїх підрозділів, зокрема на Курщину, він більшість з цих підрозділів забрав саме з Запорізької області, тоді як на Херсонщині фактично та чисельність, яка була залишилася. Там росіяни не послаблювали угруповування, навпаки вони проводять ротації на передньому краю своїх підрозділів
За його словами, рф перекидає туди, зокрема загони "Шторм" для підтримання інтенсивності штурмових дій, щоб мати змогу атакувати й надалі.
Доповнення
Лиховій заявив, що російські окупанти значно активізувалися на островах вздовж лівого берега Дніпра на Херсонщині й не полишають спроб вибити підрозділи України зі своїх позицій, які вони утримують після виходу з Кринок. Сили оборони продовжують утримувати плацдарми.
Також він зазначив, що ця активізація рф можна сказати найбільша за останні пару місяців після закінчення активної оборони Кринок, коли українські підрозділи, морська піхота та інша частина Збройних сил перемістилися на інші визначені позиції на лівобережжі Дніпра.