Росіяни значно активізувалися на лівобережжі Дніпра - речник ОСУВ "Таврія"

Російські окупанти значно активізувалися на островах вздовж лівого берега Дніпра на Херсонщині й не полишають спроб вибити підрозділи України зі своїх позицій, які вони утримують після виходу з Кринок. Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, в ефірі телемарафону, та додав, що Сили оборони продовжують утримувати плацдарми, передає кореспондент УНН.

На Придніпровському напрямку на лівобережжі Дніпра, на наших плацдармах, на островах вздовж лівого берега Дніпра ворог значно активізувався й не полишає спроб вибити наші підрозділи зі своїх позицій, які вони утримують після виходу з села Кринки - сказав Лиховій.

За його словами, наприклад, за три дні: п'ятницю, суботу, неділю там відбулося 30 бойових зіткнень.

Противник успіху не мав. Сьогодні з початку доби там відбулося вже сім бойових зіткнень. При цьому вони відбуваються не в одному місці, а розосереджені по різних островах, урочищах, по різних ділянках, які розтягнуті на значну довжину узбережжя Дніпра. При цьому наші військові продовжують утримувати там плацдарми на лівобережжі - розповів Лиховій.

Лиховій зазначив, що ця активізація рф можна сказати найбільша за останні пару місяців після закінчення активної оборони Кринок, коли українські підрозділи, морська піхота та інша частина Збройних сил перемістилися на інші визначені позиції на лівобережжі Дніпра.

Була інформація, що росіяни навпаки чекають там нашого наступу. Були активні дії, зокрема спецпризначенців Головного управління розвідки з висадками десанту на Кінбурнську косу, на Тендрівську косу. Так що, росіяни утримують там свій контингент ще й з оборонних міркувань - розповів Лиховій.

Доповнення

5 вересня Лиховій повідомляв, що рф відновила штурмові дії на півдні.

16 липня ЗМІ повідомляли, що українські підрозділи відійшли з Кринок.