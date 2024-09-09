Россияне значительно активизировались на левобережье Днепра - спикер ОСУВ "Таврия"
Киев • УНН
Российские войска усилили атаки на украинские позиции на островах вдоль левого берега Днепра. За три дня произошло 30 боевых столкновений, но украинские силы продолжают удерживать плацдармы.
Российские оккупанты значительно активизировались на островах вдоль левого берега Днепра на Херсонщине и не оставляют попыток выбить подразделения Украины со своих позиций, которые они удерживают после выхода из Крынок. Об этом сообщил представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий, в эфире телемарафона, и добавил, что Силы обороны продолжают удерживать плацдармы, передает корреспондент УНН.
На Приднепровском направлении на левобережье Днепра, на наших плацдармах, на островах вдоль левого берега Днепра враг значительно активизировался и не оставляет попыток выбить наши подразделения со своих позиций, которые они удерживают после выхода из села Крынки
По его словам, например, за три дня: пятницу, субботу, воскресенье там произошло 30 боевых столкновений.
Противник успеха не имел. Сегодня с начала суток там произошло уже семь боевых столкновений. При этом они происходят не в одном месте, а рассредоточены по разным островам, урочищам, по разным участкам, которые растянуты на значительную длину побережья Днепра. При этом наши военные продолжают удерживать там плацдармы на левобережье
Лиховой отметил, что эта активизация России можно сказать самая большая за последние пару месяцев после окончания активной обороны Крынок, когда украинские подразделения, морская пехота и другая часть Вооруженных сил переместились на другие определенные позиции на левобережье Днепра.
Была информация, что россияне наоборот ждут там нашего наступления. Были активные действия, в частности спецназовцев Главного управления разведки с высадками десанта на Кинбурнскую косу, на Тендровскую косу. Так что россияне содержат там свой контингент еще и по оборонным соображениям
Дополнение
5 сентября Лиховий сообщал, что рф возобновила штурмовые действия на юге.
16 июля СМИ сообщали, что украинские подразделения отошли из Крынок.