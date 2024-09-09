Россияне значительно активизировались на левобережье Днепра - спикер ОСУВ "Таврия"

Российские оккупанты значительно активизировались на островах вдоль левого берега Днепра на Херсонщине и не оставляют попыток выбить подразделения Украины со своих позиций, которые они удерживают после выхода из Крынок. Об этом сообщил представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий, в эфире телемарафона, и добавил, что Силы обороны продолжают удерживать плацдармы, передает корреспондент УНН.

На Приднепровском направлении на левобережье Днепра, на наших плацдармах, на островах вдоль левого берега Днепра враг значительно активизировался и не оставляет попыток выбить наши подразделения со своих позиций, которые они удерживают после выхода из села Крынки - сказал Лиховой.

По его словам, например, за три дня: пятницу, субботу, воскресенье там произошло 30 боевых столкновений.

Противник успеха не имел. Сегодня с начала суток там произошло уже семь боевых столкновений. При этом они происходят не в одном месте, а рассредоточены по разным островам, урочищам, по разным участкам, которые растянуты на значительную длину побережья Днепра. При этом наши военные продолжают удерживать там плацдармы на левобережье - рассказал Лиховой.

Лиховой отметил, что эта активизация России можно сказать самая большая за последние пару месяцев после окончания активной обороны Крынок, когда украинские подразделения, морская пехота и другая часть Вооруженных сил переместились на другие определенные позиции на левобережье Днепра.

Была информация, что россияне наоборот ждут там нашего наступления. Были активные действия, в частности спецназовцев Главного управления разведки с высадками десанта на Кинбурнскую косу, на Тендровскую косу. Так что россияне содержат там свой контингент еще и по оборонным соображениям - рассказал Лиховой.

Дополнение

5 сентября Лиховий сообщал, что рф возобновила штурмовые действия на юге.

16 июля СМИ сообщали, что украинские подразделения отошли из Крынок.