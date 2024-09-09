На Херсонщине рф не ослабляла группировки, наоборот проводит ротации - представитель ОСУВ "Таврия"

На Херсонщине россияне не ослабляли группировки, наоборот они проводят ротации на переднем крае своих подразделений. Об этом сообщил представитель ОСУВ «Таврия» Дмитрий Лиховий, в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

После начала курской операции ВСУ, когда противник определенным образом проводил переброску своих подразделений, в частности на Курщину, он большинство из этих подразделений забрал именно из Запорожской области, тогда как на Херсонщине фактически та численность, которая была осталась. Там россияне не ослабляли группировки, наоборот они проводят ротации на переднем крае своих подразделений - рассказал Лиховой.

По его словам, рф перебрасывает туда, в частности отряды «Шторм» для поддержания интенсивности штурмовых действий, чтобы иметь возможность атаковать и в дальнейшем.

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Лиховий заявил, что российские оккупанты значительно активизировались на островах вдоль левого берега Днепра на Херсонщине и не оставляют попыток выбить подразделения Украины со своих позиций, которые они удерживают после выхода из Крынок. Силы обороны продолжают удерживать плацдармы.

Также он отметил, что эта активизация рф можно сказать самая большая за последние пару месяцев после окончания активной обороны Крынок, когда украинские подразделения, морская пехота и другая часть Вооруженных сил переместились на другие определенные позиции на левобережье Днепра.