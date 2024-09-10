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Війська рф вдарили по Херсону: поранено 25-річного чоловіка

Війська рф вдарили по Херсону: поранено 25-річного чоловіка

Київ • УНН

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Російські війська обстріляли Корабельний район Херсона. 25-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкове поранення руки, його госпіталізовано.

У вівторок, 10 вересня, російські війська вдарили по одному з районів Херсона. Внаслідок обстрілу постраждав 25-річний чоловік. Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.

Деталі

25-річний чоловік отримав поранення внаслідок ранкового обстрілу ворогом Корабельного району Херсона

- розповів Мрочко. 

За його словами, Наразі постраждалого ушпиталено. В нього вибухова травма та уламкове поранення руки. 

Нагадаємо

Російські війська атакували зупинку в Херсоні, скинувши вибухівку з дрона. 65-річний чоловік отримав важкі поранення, медики борються за його життя. Ще двоє чоловіків звернулися за допомогою через поранення від попередніх атак.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоВійна

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