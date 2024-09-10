Войска рф ударили по Херсону: ранен 25-летний мужчина

Во вторник, 10 сентября, российские войска ударили по одному из районов Херсона. В результате обстрела пострадал 25-летний мужчина. Об этом заявил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

25-летний мужчина получил ранения в результате утреннего обстрела врагом Корабельного района Херсона - рассказал Мрочко.

По его словам, Сейчас пострадавший госпитализирован. У него взрывная травма и осколочное ранение руки.

Напомним,

Российские войска атаковали остановку в Херсоне, сбросив взрывчатку с дрона. 65-летний мужчина получил тяжелые ранения, медики борются за его жизнь. Еще двое мужчин обратились за помощью из-за ранений от предыдущих атак.