Войска рф ударили по Херсону: ранен 25-летний мужчина
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Корабельный район Херсона. 25-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение руки, он госпитализирован.
Во вторник, 10 сентября, российские войска ударили по одному из районов Херсона. В результате обстрела пострадал 25-летний мужчина. Об этом заявил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
Детали
25-летний мужчина получил ранения в результате утреннего обстрела врагом Корабельного района Херсона
По его словам, Сейчас пострадавший госпитализирован. У него взрывная травма и осколочное ранение руки.
Напомним,
Российские войска атаковали остановку в Херсоне, сбросив взрывчатку с дрона. 65-летний мужчина получил тяжелые ранения, медики борются за его жизнь. Еще двое мужчин обратились за помощью из-за ранений от предыдущих атак.