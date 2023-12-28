Война станет изнурительной, если ситуация не изменится в ближайшие месяцы - президент Литвы
Президент Литвы предупреждает, что война станет долгой и изнурительной, если фронт не изменится в ближайшее время, с большими потерями, пока одна из сторон не выдохнется.
Прогнозы относительно ВСУ в Крыму оправдались - Юсов
Украинские войска усилили удары по Крыму, заявил представитель ГУР Украины Юсов.
Уровень доверия украинцев к телемарафону "Единые новости" продолжает падать - КМИС
В КМИС подчеркнули, что баланс доверия-недоверия до сих пор остается положительным (то есть больше тех, кто ему доверяет, чем не доверяет).
ДТП в турецкой провинции Сакария: в МИД заявили, что пострадали 2 украинок
Две украинки пострадали в аварии в Сакарье, Турция.
Тысячи мигрантов задержаны в штате Техас по обвинению в нарушении границы
В Техасе задержали почти 10 000 мигрантов за нелегальный въезд; новые законы дают полиции право арестовывать, а местным судьям - депортировать. Правозащитные группы оспаривают конституционность этих законов.
Военные смогут определять получателя единовременного пособия в случае их смерти: подписан закон
Начиная с апреля 2024 года закон позволяет защитникам определять получателей единовременного пособия в случае их гибели.
Торнадо прошелся по графству Британии: есть разрушения, людей эвакуировали - видео
"Мини-торнадо" в Большом Манчестере привело к эвакуации около 100 домов; о пострадавших не сообщалось.
российские оккупанты превращают порт Бердянска в военный объект, размещая там тяжелую технику
Оккупанты превращают Бердянский порт в военный объект, вывозят награбленное, завозят боеприпасы и тяжелую технику. Порт находится под строгим контролем, строятся укрепления.
С начала эпидсезона от гриппа в Украине умерли четыре человека
В Украине в этом сезоне зарегистрировано 1,7 миллиона случаев респираторных заболеваний, причем 56% из заболевших - дети. Известно о четырех летальных случаях от гриппа.
Брызнул перцовым газом в глаза пограничнику: вблизи границы с Румынией задержали агрессивного нарушителя
Украинские пограничники задержали мужчину, который пытался сбежать в Румынию; во время задержания он напал на них с перцовым баллончиком. В результате инцидента один пограничник получил химический ожог глаз.