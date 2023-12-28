Война станет изнурительной, если ситуация не изменится в ближайшие месяцы - президент Литвы

Если ситуация на фронте не изменится в ближайшие месяцы месяцами, война станет длительной, изнурительной и позиционной, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в комментарии Delfi, пишет УНН.

[По сути, она уже такая и есть. Мы надеялись, что контрнаступление Украины сделает ее другой. Сейчас мы вернемся к status quo, она (война- ред.) снова станет позиционной, изнурительной. Тогда будут подсчитываться потери обеих сторон и, в конце концов, будут ожидать, пока одна из стран не достигнет той точки, когда больше не сможет продолжать войну - заявил глава государства.

По мнению литовского президента, борьба между двумя странами будет развиваться и в дальнейшем странами будет развиваться и в дальнейшем, поскольку Россия попытается перехватить инициативу, а Украина будет этому максимально противостоять.

Однако он не согласен с утверждением, что, если россияне прорвут фронт, Украина проиграет эту войну.

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