Украина имеет четкие цели по артиллерии, дронам, ракетам и бронированной технике на следующий год - Зеленский
Киев • УНН
Украина усиливает свою оборонную промышленность с четкими целями до 2024 года по артиллерии, беспилотникам и т.д., привлекая как государственный, так и частный секторы, заявил президент Зеленский.
Многие государственные предприятия, которые десятилетиями не работали, теперь развернули свое производство, в том числе и новых видов вооружения. На 2024 год Украина имеет абсолютно четкие цели по артиллерии, дронов, ракет и бронированной техники. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.
"В целом в нашем оборонном комплексе уже сейчас работают около 300 тысяч человек, и это одно из крупнейших достижений нашего государства за несколько лет. Украинский оборонно-промышленный комплекс не просто восстанавливается - он становится таким продуктивным, который и нужен для современной, технологической войны. Много частных инициатив уже в работе: четыре из пяти компаний в нашем ОПК - это частный бизнес. Многие государственные предприятия, которые десятилетиями не работали, теперь развернули свое производство, в том числе и новых видов вооружения", - сказал Зеленский.
Он заявил, что в 2024 году есть четкие цели по артиллерии, дронов, ракет и бронированной техники.
"На следующий год имеем абсолютно четкие цели по артиллерии и по дронам, и по ракетам, и по бронированной технике. Один из крупнейших наших политических результатов этого года - это договоренность с партнерами, в частности с Соединенными Штатами, относительно нашего совместного производства оружия. Создание новых производств. Локализация в Украине. Расширение ремонтной базы", - рассказал Зеленский.
Он отметил, что все это придает Украине и силы в защите, и экономической силы.
"Это рост ВВП - существенный - и хорошие рабочие места. Я благодарен каждому и каждой, кто развивает эту нашу отрасль, всем, кто вкладывает собственный труд, свои идеи в развитие украинского ОПК. И я уверен, что наша "оборонка" - при условии такого постоянного развития - со временем точно может войти в топ-10 самых производительных и сильных оборонных комплексов мира. Это настоящий потенциал Украины, и наше государство точно может стать одним из глобальных доноров безопасности и одним из сильнейших участников НАТО. Работаем ради этого", - отметил Зеленский.
Дополнение
Зеленский во время встречи с руководителями и работниками государственных и частных компаний оборонно-промышленного комплекса отметил, что в этом году удалось втрое увеличить производство оружия и техники по сравнению с прошлым годом.
Украина имеет четкие цели по артиллерии, дронам, ракетам и бронированной технике на следующий год - Зеленский
Украина усиливает свою оборонную промышленность с четкими целями до 2024 года по артиллерии, беспилотникам и т. д., привлекая как государственный, так и частный секторы, заявил президент Зеленский.
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