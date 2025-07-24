Военный на Закарпатье зарабатывал на схеме переправки мужчин за границу - прокуратура

В Закарпатье разоблачен военнослужащий, который за деньги способствовал незаконному выезду военнообязанных за границу, сообщили в Офисе Генпрокурора в четверг, пишет УНН.

Детали

"Прокуроры Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона совместно с работниками ГБР, СБУ и внутренней безопасности Госпогранслужбы разоблачили должностное лицо правоохранительного органа специального назначения, которое организовывало незаконную переправку военнообязанных через государственную границу вне официальных пунктов пропуска", - сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, "военнослужащий подыскивал мужчин, желающих за деньги выехать из Украины во время войны, и обязывался предоставлять информацию о маршрутах обхода пограничных нарядов, расположении групп быстрого реагирования, местах установки камер видеонаблюдения и других технических средств контроля". "Свои услуги он оценил в 500 долларов США с человека", - отметили в прокуратуре.

"Во время получения 2 тысяч долларов США от четырех "клиентов" правоохранителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом и организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 1 ст. 368 и 3 ст. 332 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сейчас прокуроры подали в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос о его отстранении от занимаемой должности. Устанавливаются другие лица, причастные к функционированию противоправной схемы.

Санкции статей предусматривают лишение свободы на срок до 9 лет.

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