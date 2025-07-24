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Військовий на Закарпатті заробляв на схемі переправки чоловіків за кордон - прокуратура

Київ • УНН

 • 756 перегляди

На Закарпатті викрито військовослужбовця, який організовував незаконне переправлення військовозобов’язаних через державний кордон. Він надавав інформацію про маршрути обходу прикордонних нарядів за 500 доларів США з людини.

Військовий на Закарпатті заробляв на схемі переправки чоловіків за кордон - прокуратура

На Закарпатті викрито військовослужбовця, який за гроші сприяв незаконному виїзду військовозобов’язаних за кордон, повідомили в Офісі Генпрокурора у четвер, пише УНН.

Деталі

"Прокурори Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону спільно з працівниками ДБР, СБУ та внутрішньої безпеки Держприкордонслужби викрили посадовця правоохоронного органу спеціального призначення, який організовував незаконне переправлення військовозобов’язаних через державний кордон поза офіційними пунктами пропуску", - повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, "військовослужбовець підшукував чоловіків, охочих за гроші виїхати з України під час війни, та зобов’язувався надавати інформацію про маршрути обходу прикордонних нарядів, розташування груп швидкого реагування, місця встановлення камер відеоспостереження та інших технічних засобів контролю". "Свої послуги він оцінив у 500 доларів США з людини", - зазначили в прокуратурі.

"Під час отримання 2 тисяч доларів США від чотирьох "клієнтів" правоохоронця затримали у порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 1 ст. 368 та 3 ст. 332 КК України)", - ідеться у повідомленні.

Наразі прокурори подали до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання про його відсторонення від займаної посади. Встановлюються інші особи, причетні до функціонування протиправної схеми.

Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 9 років.

Правоохоронці викрили "бізнес" з переправлення людей до Угорщини за $800019.07.25, 23:52 • 4981 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
Закарпатська область
Державна прикордонна служба України
Служба безпеки України
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