Военные вопросы прежде всего: Зеленский обсудил с Сырским ситуацию на фронте и Курскую операцию

В течение суток, 16 сентября, президент Украины Владимир Зеленский несколько раз общался с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским о ситуации на фронте. Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении, передает УНН.

Детали

Сегодня почти весь день - военные вопросы прежде всего. Был доклад Главкома Сырского - длительный разговор в начале дня, и только что говорили с ним по итогам дня. Уже более сотни боев с начала этих суток. Больше всего - Кураховское направление, Покровское - заявил президент Украины.

Кроме того, он говорил с Сырским относительно курской операции. По его словам, Силы обороны действуют четко по плану. Глава государства выразил отдельную благодарность бойцам, которые участвуют в боях в курской области.

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Подписал сегодня и несколько указов о награждении наших воинов - и это именно участники Курской операции - государственными наградами. Горжусь каждым - подчеркнул Зеленский.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря Курской операции украинские силы остановили врага в Харьковской области и замедлили его продвижение в Донецкой области. Ситуация остается сложной, но на других направлениях россияне забрали свои силы.