Военные вопросы прежде всего: Зеленский обсудил с Сырским ситуацию на фронте и Курскую операцию
Киев • УНН
Президент Зеленский провел несколько разговоров с главнокомандующим ВСУ Сирским относительно ситуации на фронте. Обсуждалась Курская операция, по результатам которой Зеленский подписал указы о награждении военных.
В течение суток, 16 сентября, президент Украины Владимир Зеленский несколько раз общался с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским о ситуации на фронте. Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении, передает УНН.
Детали
Сегодня почти весь день - военные вопросы прежде всего. Был доклад Главкома Сырского - длительный разговор в начале дня, и только что говорили с ним по итогам дня. Уже более сотни боев с начала этих суток. Больше всего - Кураховское направление, Покровское
Кроме того, он говорил с Сырским относительно курской операции. По его словам, Силы обороны действуют четко по плану. Глава государства выразил отдельную благодарность бойцам, которые участвуют в боях в курской области.
Зеленський: Курська операція не пов’язана із зривом переговорів в Катарі щодо енергетики 27 августа 2024, 11:28 • 92669 просмотров
Подписал сегодня и несколько указов о награждении наших воинов - и это именно участники Курской операции - государственными наградами. Горжусь каждым
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благодаря Курской операции украинские силы остановили врага в Харьковской области и замедлили его продвижение в Донецкой области. Ситуация остается сложной, но на других направлениях россияне забрали свои силы.