Воєнні питання передусім: Зеленський обговорив з Сирським ситуацію на фронті та Курську операцію
Київ • УНН
Президент Зеленський провів кілька розмов з головнокомандувачем ЗСУ Сирським щодо ситуації на фронті. Обговорювалася Курська операція, за результатами якої Зеленський підписав укази про нагородження військових.
Протягом доби, 16 вересня, президент України Володимир Зеленський декілька разів спілкувався з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо ситуації на фронті. Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні, передає УНН.
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Сьогодні майже весь день – воєнні питання передусім. Була доповідь Головкома Сирського – тривала розмова на початку дня, і щойно говорили з ним за підсумками дня. Вже більш ніж сотня боїв від початку цієї доби. Найбільше – Курахівський напрямок, Покровський
Окрім того, він говорив з Сирським щодо курської операції. За його словами, Сили оборони діють чітко за планом. Глава держави висловив окрему подяку бійцям, які беруть участь у боях в курській області.
Зеленський: Курська операція не пов’язана із зривом переговорів в Катарі щодо енергетики 27.08.24, 14:28 • 92927 переглядiв
Підписав сьогодні й кілька указів про відзначення наших воїнів – і це саме учасники Курської операції – державними нагородами. Пишаюся кожним
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що завдяки Курській операції українські сили зупинили ворога на Харківщині та уповільнили його просування на Донеччині. Ситуація залишається складною, але на інших напрямках росіяни забрали свої сили.