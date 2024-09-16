Воєнні питання передусім: Зеленський обговорив з Сирським ситуацію на фронті та Курську операцію

Протягом доби, 16 вересня, президент України Володимир Зеленський декілька разів спілкувався з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо ситуації на фронті. Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

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Сьогодні майже весь день – воєнні питання передусім. Була доповідь Головкома Сирського – тривала розмова на початку дня, і щойно говорили з ним за підсумками дня. Вже більш ніж сотня боїв від початку цієї доби. Найбільше – Курахівський напрямок, Покровський

Окрім того, він говорив з Сирським щодо курської операції. За його словами, Сили оборони діють чітко за планом. Глава держави висловив окрему подяку бійцям, які беруть участь у боях в курській області.

Зеленський: Курська операція не пов’язана із зривом переговорів в Катарі щодо енергетики

Підписав сьогодні й кілька указів про відзначення наших воїнів – і це саме учасники Курської операції – державними нагородами. Пишаюся кожним