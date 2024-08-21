Военные части закупили более 21 тысячи дронов через Prozorro Market

Более 21 000 беспилотников различных типов общей стоимостью 1,7 млрд гривен военные части приобрели через Prozorro Market с начала полномасштабного вторжения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Детали

Как сообщается, кроме дронов, через Prozorro Market можно закупить защитные очки, противошумовые наушники, пульты управления БПЛА, портативные радиостанции, ретрансляторы, приборы ночного видения, оптические прицелы и тому подобное.

Prozorro Market работает по принципу интернет-магазина, где военные части могут быстро и удобно приобрести необходимые товары за бюджетные средства. Например, для этого военные могут использовать 10% НДФЛ, которые возвращаются из местных бюджетов военным частям, напомнили в Минобороны.

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Закупка длится в среднем всего 9 дней, что значительно быстрее по сравнению с другими процедурами. Также Prozorro Market позволяет достичь втрое более высокой конкуренции и, как результат, максимально эффективно использовать средства.

В Минобороны указали, что военная номенклатура, которую можно приобрести через Prozorro Market, постоянно расширяется. Государственное учреждение «Профессиональные закупки» и ГП «Украинские специальные системы», которые являются администраторами системы, коммуницируют с воинскими частями, анализируют рынок и добавляют новые товары. Также проверяют поставщиков: доступ к электронному каталогу получают только те, кто уже имеет аналогичный опыт продажи тех или иных товаров.

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