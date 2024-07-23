20 тысяч беспилотных летательных аппаратов для Сил обороны были приобретены государством через электронный каталог Prozorro Market. Их общая стоимость - более 1,7 млрд грн. Об этом 23 июля сообщили в Минэкономики, передает УНН.

Детали

Государство приобрело такие БпЛА, как DJI Mavic, DJI Matrice, DJI Phantom, AUTEL EVO II, FPV и тому подобное.

Как сообщается, их общая стоимость превышает 1,7 млрд гривен. Закупкой дронов занимаются как военные части, так и общины, которые передают БпЛА войску. Всего, по данным Минэкономики, более 250 заказчиков регулярно покупают беспилотники через Prozorro Market.

В ведомстве указали, что Prozorro Market работает по принципу онлайн-магазина для закупок за бюджетные средства. Основную его часть администрирует государственное учреждение «Профессиональные закупки».

Количество закупок дронов в Prozorro Market постоянно растет. В частности, в мае этого года количество закупленных дронов составляло 10 тысяч. За последние два с половиной месяца их количество выросло вдвое - отметила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Дополнение

В начале июля Кабинет министр принял постановление, которое позволяет закупать дроны украинских производителей через закрытый функционал Prozorro. Ранее можно было закупать через Prozorro беспилотники только иностранного производства.