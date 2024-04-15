Военная помощь Украине: в Болгарии планируют развернуть систему ПВО на своей территории

В контексте военной помощи Украине Болгария планирует развернуть систему ПВО на своей территории. Об этом заявил новоназначенный временно исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Атанас Запрянов во время второй Черноморской конференции по безопасности Международной Крымской платформы в Софии, передает корреспондент УНН.

"В контексте нашей военной помощи Украине мы планируем развернуть систему ПВО на нашей территории, но это занимает много времени", - сказал Запрянов.

Кроме того, он сообщил, что для того, чтобы адекватно реагировать на ландшафт безопасности, который подвергается переформатированию, Болгария принимает ряд мер, направленных на повышение операционной готовности, внедрение новых программ развития Вооруженных сил Болгарии до 2027 года.

"Очень скоро, может в следующем году Болгария собирается принять программу инвестиционной поддержки Украины направленной на поддержку проектов модернизации и восстановления в Украине", - отметил Запрянов.

Также он заявил, что Болгария хочет закупить 75 истребителей F-16 для наших военно-воздушных сил.

Дополнение

Запрянов заявлял, что российская агрессия - это прямая проблема для Болгарии.