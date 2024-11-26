Водопроводная сеть повреждена в Киеве: какие жилые массивы будут иметь проблемы с водой
Киев • УНН
Из-за повреждения водопроводной сети на улице Зодчих в Киеве будет снижено давление воды в 13 жилых массивах. Ремонтные работы продлятся с 26 по 28 ноября.
В столице повреждена водопроводная сеть-некоторые жилые массивы два дня будут иметь проблемы из-за пониженного давления снабжения водой, передает УНН со ссылкой на КГГА.
"Повреждение водопроводной сети - на некоторых жилых массивах с 22:00 26 ноября до 10:00 28 ноября будет снижено давление", - говорится в сообщении.
Специалисты "Киевводоканала" будут выполнять замену задвижки диаметром 800 мм для дальнейшего ремонта магистрального водопровода на улице Зодчих, где произошло повреждение.
Снижение давления водоснабжения возможно на таких жилых массивах:
- Никольская Борщаговка;
- Южная Борщаговка;
- Теремки-1;
- Теремки-2;
- Феофания;
- Голосеев;
- Батыева Гора;
- Железнодорожный массив;
- Александровская Слободка;
- Соломенка;
- Первомайский массив;
- Чоколовка;
- Отрадный.
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