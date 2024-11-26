Водопроводная сеть повреждена в Киеве: какие жилые массивы будут иметь проблемы с водой

В столице повреждена водопроводная сеть-некоторые жилые массивы два дня будут иметь проблемы из-за пониженного давления снабжения водой, передает УНН со ссылкой на КГГА.

"Повреждение водопроводной сети - на некоторых жилых массивах с 22:00 26 ноября до 10:00 28 ноября будет снижено давление", - говорится в сообщении.

Специалисты "Киевводоканала" будут выполнять замену задвижки диаметром 800 мм для дальнейшего ремонта магистрального водопровода на улице Зодчих, где произошло повреждение.

Снижение давления водоснабжения возможно на таких жилых массивах:

- Никольская Борщаговка;

- Южная Борщаговка;

- Теремки-1;

- Теремки-2;

- Феофания;

- Голосеев;

- Батыева Гора;

- Железнодорожный массив;

- Александровская Слободка;

- Соломенка;

- Первомайский массив;

- Чоколовка;

- Отрадный.

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