Масштабная авария в Киеве: сотни домов остались без газа

В Киеве из-за аварии более 500 зданий остались без газа. Как сообщили в КГГА, восстановить газоснабжение планируют завтра до конца суток, передает УНН.

«В Святошинском районе ликвидируют аварию на объекте газоснабжения, временно без газа более 500 зданий. На месте уже работают ремонтные бригады, задействовано более сотни специалистов», - говорится в сообщении.

По данным КГГА, завершение работ и восстановление газоснабжения предварительно планируется завтра до конца суток.

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