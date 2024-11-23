Отопление во всех домах Кривого Рога появится до 8 декабря - Кулеба

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития громад и территорий Алексей Кулеба заявил, что все дома в Кривом Роге подключат к отоплению до 8 декабря. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

"Уверен, что до 8 декабря мы будем иметь конкретные результаты и все дома в районах этого города (Кривой Рог - ред.) будут подключены к отоплению", - сказал Кулеба.

Он добавил, что в городе до сих пор находится 934 дома без отопления.

Напомним

После старта отопительного сезона 91% жилых домов и 94% социальных объектов уже получают тепло, сложная ситуация остается в прифронтовом Покровске и Слобожанском.