Водолазы-спецназовцы провели тренировку перед выполнением специальных боевых задач: фото

Водолазы спецназначения обеспечивают прикрытие от атак врага с моря, а также осуществляют продвижение в тыл противника, уничтожая его технику и места скопления личного состава. Пресс-служба Министерства внутренних дел Украины продемонстрировала фотографии тренировки водолазов в Одессе, перед выполнением специальных боевых задач, передает УНН.

Детали

В течение 10 лет защищают страну: водолазы-спецназовцы совершили десятки успешных операций как на суше, так и на воде.

Группа водолазов-спецназовцев участвовала в освобождении Харьковщины, Луганщины, выбивали врага на юге страны.

Водолазы Центра специального назначения "Омега" осуществляют продвижение в тыл врага, уничтожают технику и места скопления личного состава противника - информирует МВД Украины.

Сейчас они защищают Украину на Запорожском направлении.

Напомним,

На южном направлении украинские спецназовцы скорректировали огонь HIMARS по пусковой установке россиян для беспилотников ZALA и "Ланцет".

Служба безопасности Украины совместно с Силами специальных операций и Силами беспилотных летательных аппаратов Вооруженных Сил Украины осуществила успешные удары с беспилотников по славянскому нефтеперерабатывающему заводу в России, что вызвало большой пожар в районе атмосферных столбов.

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