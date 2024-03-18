Обследовали более 13 тысяч гектаров: в ГСЧС показали, как происходит разминирование Херсонщины

С начала полномасштабного вторжения россии саперы ГСЧС Украины обезвредили уже 42806 взрывоопасных предметов. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

В ведомстве рассказали, что специалисты до сих пор работают над разминированием Херсонщины.

С начала полномасштабного вторжения саперы ГСЧС Украины уже обезвредили 42806 взрывоопасных предметов на территориях, где велись активные боевые действия. Всего осуществлено 11012 привлечений. Обследовано более 13000 га территории - резюмировали в ГСЧС.

Также спасатели показали, как происходит процесс разминирования Херсонщины и ликвидация неразорвавшихся снарядов.

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Дополнение

В ГСЧС отмечают, что в случае обнаружения подозрительного предмета не следует прикасаться к нему. Спасатели призывают украинцев в таких случаях звонить по телефону 101.

Напомним

Германия передала Национальной полиции и Министерству внутренних дел Украины новое оборудование для разминирования и расследования военных преступлений, в частности подводный дрон, взрывозащитные костюмы, осветительные системы, металлодетекторы и оборудование для анализа ДНК.