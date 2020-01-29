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Водителей предупредили о мокрых дорогах и снеге на перевалах

Киев • УНН

 • 10209 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. На сегодняшнее утро автодороги государственного значения на большинстве территории Украины мокрые, на некоторых перевалах - снег, местами выпало уже до 15 см. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

Водителей предупредили о мокрых дорогах и снеге на перевалах

"По состоянию на 6:00 29 января в северных, центральных и южных областях наблюдается туман, на востоке страны небольшой дождь. В западных областях дождь с мокрым снегом при плюсовой температуре. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое", - сообщили дорожники.

На перевалах - Ивашковском, Орявском, Торунском - выпадает сильный снег, где выпало до 10-15 см. На Ужоцком, Яблунецком, Вышковском небольшой снег - до 5 см. На остальных перевалах идет дождь при плюсовой температуре. Состояние покрытия мокрое, на Вышковском и Ужоцком перевалах заснеженное.

На дорогах государственного значения выполняются работы по очистке проезжей части дороги от снега и обработки покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков. Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 264 единицы техники и 325 рабочих, отметили в агентстве.

Напомним, ГСЧС предупредила о нарушении движения транспорта из-за непогоды.

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