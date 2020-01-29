ДСНС попередила про порушення руху транспорту через негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Ускладнення погодних умов, яке очікується в Україні до кінця січня, спричинятиме порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"Ускладнення погодних умов відповідає І рівню небезпечності, спричинятиме порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. У Карпатах порушення, місцями припинення руху транспорту на дорогах (ІІ рівень небезпечності)", - повідомили у відомстві.
Так, за прогнозами Укргідрометцентру, очікується помірний сніг 29 січня, та вдень 31 січня значний сніг, хуртовини, на Закарпатті значний дощ з мокрим снігом, приріст снігового покриву 20-30 см; на дорогах ожеледиця.
У західних, північних, Полтавській та Харківській областях мокрий сніг, утворення нестійкого снігового покриву висотою 3-10 см; місцями налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця.
29-30 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с.
По Києву та Київській області вранці 29 січня туман, видимість 200-500 м.
Нагадаємо, 29 січня температура повітря протягом доби від 1° морозу до 4° тепла (вдень на півдні країни 5-10° тепла).