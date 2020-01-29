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ГСЧС предупредила о нарушении движения транспорта из-за непогоды

Киев • УНН

 • 9259 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Осложнения погодных условий, которые ожидаются в Украине до конца января, вызовут нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

ГСЧС предупредила о нарушении движения транспорта из-за непогоды

"Осложнения погодных условий отвечают I уровню опасности, вызовут нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. В Карпатах нарушения, местами прекращение движения транспорта на дорогах (II уровень опасности)", - сообщили в ведомстве.

Так, по прогнозам Укргидрометцентра, ожидается умеренный снег 29 января, и днем 31 января значительный снег, метели, на Закарпатье значительный дождь с мокрым снегом, прирост снежного покрова 20-30 см; на дорогах гололедица.

В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица.

29-30 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с.

По Киеву и Киевской области утром 29 января туман, видимость 200-500 м.

Напомним, 29 января температура воздуха в течение суток от 1° мороза до 4° тепла (днем на юге страны 5-10° тепла).

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