ГСЧС предупредила о нарушении движения транспорта из-за непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Осложнения погодных условий, которые ожидаются в Украине до конца января, вызовут нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"Осложнения погодных условий отвечают I уровню опасности, вызовут нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. В Карпатах нарушения, местами прекращение движения транспорта на дорогах (II уровень опасности)", - сообщили в ведомстве.
Так, по прогнозам Укргидрометцентра, ожидается умеренный снег 29 января, и днем 31 января значительный снег, метели, на Закарпатье значительный дождь с мокрым снегом, прирост снежного покрова 20-30 см; на дорогах гололедица.
В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица.
29-30 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с.
По Киеву и Киевской области утром 29 января туман, видимость 200-500 м.
Напомним, 29 января температура воздуха в течение суток от 1° мороза до 4° тепла (днем на юге страны 5-10° тепла).