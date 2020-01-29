Водіїв попередили про мокрі дороги і сніг на перевалах
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. На сьогоднішній ранок автодороги державного значення на більшості території України мокрі, на деяких перевалах - сніг, місцями випало вже до 15 см. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.
"Станом на 6:00 29 січня у північних, центральних та південних областях спостерігається туман, на сході країни невеликий дощ. У західних областях дощ з мокрим снігом при плюсовій температурі. Покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре", - повідомили дорожники.
На перевалах - Івашківській, Орявський, Торунський - випадає сильний сніг, де випало до 10-15 см. На Ужоцькому, Яблунецькому, Вишківському невеликий сніг - до 5 см. На решті перевалів йде дощ при плюсовій температурі. Стан покриття мокре, на Вишківському та Ужоцькому перевалах засніжене.
На дорогах державного значення виконуються роботи з очистки проїзної частини дороги від снігу та обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок. Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 264 одиниці техніки та 325 робітників, відзначили в агентстві.
Нагадаємо, ДСНС попередила про порушення руху транспорту через негоду.