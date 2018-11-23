Водителя BMW X5 осудили на 8 лет за пьяное фатальное ДТП

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Приговорен к 8 годам лишения свободы жителя области, который совершил в с. Белая Криница смертельное ДТП и оставил пострадавших в опасности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ровенской области, передает УНН.

“Согласившись с позицией прокуратуры Ровенской области, Ровенский районный суд признал достаточными собранные органом предварительного расследования доказательства для вынесения обвинительного приговора в отношении 53-летнего жителя области, который совершил дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом и покинул место происшествия, оставив пострадавших в опасности”, — говорится в сообщении.

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Напомним, 4 ноября 2017 года обвиняемый, управляя автомобилем BMW X5, в с. Белая Криница проигнорировал запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 2 женщин, которые пересекали проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. Водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения, с места происшествия скрылся, оставив пострадавших в опасности, однако был задержан правоохранителями вблизи г.Ровно, где остановил транспортное средство из-за его неисправности.

От полученных травм в результате этого ДТП на месте происшествия погибли 29-летняя и 38 летняя жительницы Ровенской области.

Прокурором-обвинителем в суде полностью доказана виновность лица в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц) и ч. 1 ст. 135 УК Украины (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии).

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Приговором суда от 19 ноября 2018 года мужчина был признан виновным в совершении уголовных преступлений и приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет с лишением права управлять транспортным средством сроком на 3 года. Согласно решению суда водитель также обязан возместить имущественный и моральный вред родственникам погибших на общую сумму свыше 500 тыс. гривен.

Как сообщал УНН, военный получил суровый приговор за ДТП с гибелью 3 человек из-за пьянства.

22 ноября Верховная Рада повысила штрафы за нетрезвое вождение.

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