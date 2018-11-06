Водій проведе 10 років у тюрмі за ДТП під наркотиками
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Засуджено до 10 років позбавлення волі винуватця ДТП, який під час керування автомобілем перебував у стані наркотичного сп'яніння. Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області, передає УНН.
“Винуватця ДТП, який під час керування автомобілем перебував під впливом наркотичних засобів, засуджено до 10 років позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.
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Вінницький міський суд завершив розгляд кримінального провадження за фактом ДТП, що мала місце 12 червня 2015 року неподалік перехрестя вулиць Київської та Янгеля м. Вінниці, та внаслідок якої загинуло двоє юнаків.
Тривалий судовий розгляд пов’язаний із призначенням повторної комплексної експертизи та проведенням ряду інших процесуальних дій за клопотаннями сторони захисту.
За принципової позиції прокурора, винуватця ДТП, який під час керування автомобілем перебував під впливом наркотичних засобів, засуджено до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки та взято під варту з залу суду.
Нагадаємо, військовий отримав суворий вирок за ДТП із загибеллю 3 осіб через пияцтво.