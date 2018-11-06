Водитель проведет 10 лет в тюрьме за ДТП под наркотиками
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Приговорен к 10 годам лишения свободы виновник ДТП, который во время управления автомобилем находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Винницкой области, передает УНН.
“Виновник ДТП, который во время управления автомобилем находился под воздействием наркотических средств, приговорен к 10 годам лишения свободы”, — говорится в сообщении.
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Винницкий городской суд завершил рассмотрение уголовного производства по факту ДТП, имевшего место 12 июня 2015 года неподалеку от перекрестка улиц Киевской и Янгеля в г. Виннице, и в результате которого погибли двое молодых парней.
Долгое судебное разбирательство было связано с назначением повторной комплексной экспертизы и проведением ряда других процессуальных действий по ходатайствам стороны защиты.
При принципиальной позиции прокурора, виновника ДТП, который во время управления автомобилем находился под воздействием наркотических средств, приговорили к 10 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года и взятием под стражу из зала суда.
Напомним, военный получил суровый приговор за ДТП с гибелью 3 человек из-за пьянства.