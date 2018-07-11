У водія маршрутки у Дніпрі знайшли шприц із наркотиком
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Патрульні поліцейські у Дніпрі виявили водія маршрутки, серед особистих речей якого у салоні був шприц з наркотичною речовиною. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Дніпропетровської області, передає УНН.
"9 липня близько 17-ї години на вулиці Семафорній патрульний екіпаж помітив маршрутне таксі №37, водій якого починав рух, але не включив покажчик повороту. Його зупинили. Пасажирів в салоні не було. Патрульні повідомили, що він порушив правила дорожнього руху та попросили надати документи. Водій відповів, що водійське (посвідчення, - ред.) він загубив. Поліцейські помітили, що під час розмови чоловік нечітко говорить, та надто нервує", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці запропонували чоловіку пройти медогляд, щоб впевнитися, що він не перебуває у стані наркотичного сп'яніння, і той погодився.
Коли водій забирав свої речі з автомобіля, правоохоронці помітили, що він намагався сховати під сидіння пакунок зі шприцами.
"Поліцейські наказали йому дістати пакунок та показати його. Як виявилося, у ньому було 4 шприци, в одному з них - залишки невідомої речовини. Чоловік зізнався, що там був наркотик. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу", - зазначили у патрульній поліції.
Водій пройшов медогляд. Його результат буде відомий через 10 діб. Також чоловік написав пояснення у Самарському відділку поліції. На водія склали постанову за ст.126 (Керування транспортним засобом особою, що не має відповідних документів) КУпАП.
Нагадаємо, у Рівненській області на пішохідному переході п'яний водій збив дитину.