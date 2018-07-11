У водителя маршрутки в Днепре нашли шприц с наркотиком

"9 июля около 17 часов на улице Семафорная патрульный экипаж заметил маршрутное такси №37, водитель которого начинал движение, но не включил указатель поворота. Его остановили. Пассажиров в салоне не было. Патрульные сообщили, что он нарушил правила дорожного движения и попросили предоставить документы. Водитель ответил, что водительское (удостоверение, - ред.) он потерял. Полицейские заметили, что во время разговора мужчина нечетко говорит, и слишком нервничает", - говорится в сообщении.

Правоохранители предложили мужчине пройти медосмотр, чтобы убедиться, что он не находится в состоянии наркотического опьянения, и тот согласился.

Когда водитель забирал свои вещи из автомобиля, правоохранители заметили, что он пытался спрятать под сиденье пакет со шприцами.

"Полицейские приказали ему достать пакет и показать его. Как оказалось, в нем было 4 шприца, в одном из них - остатки неизвестного вещества. Мужчина признался, что там был наркотик. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу", - отметили в патрульной полиции.

Водитель прошел медосмотр. Его результат будет известен через 10 суток. Также мужчина написал объяснение в Самарском отделении полиции. На водителя составили постановление по ст.126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов) КУоАП.

Напомним, в Ровенской области на пешеходном переходе пьяный водитель сбил ребенка.