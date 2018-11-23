Водія BMW X5 засудили на 8 років за п'яну фатальну ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Засуджено до 8 років позбавлення волі жителя області, який вчинив у с. Біла Криниця смертельну ДТП та залишив потерпілих у небезпеці. Про це повідомила прес-служба прокуратури Рівненської області, передає УНН.
“Погодившись із позицією прокуратури Рівненської області, Рівненський районний суд визнав достатніми зібрані органом досудового розслідування докази для винесення обвинувального вироку стосовно 53-річного жителя області, який вчинив дорожньо-транспортну пригоду із смертельними наслідками та покинув місце події, залишивши потерпілих у небезпеці”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, 4 листопада 2017 року обвинувачений, керуючи автомобілем BMW X5, у с. Біла Криниця проігнорував заборонений сигнал світлофора та здійснив наїзд на 2 жінок, які перетинали проїзну частину дороги по регульованому пішохідному переході. Водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп’яніння, з місця пригоди зник, залишивши потерпілих у небезпеці, однак був затриманий правоохоронцями поблизу м. Рівне, де зупинив транспортний засіб через його несправність.
Від отриманих травм внаслідок цієї ДТП на місці події загинули 29-річна та 38 річна мешканки Рівненської області.
Прокурором-обвинувачем у суді повністю доведено винуватість особи у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб) та ч. 1 ст. 135 КК України (завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває у небезпечному для життя стані).
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Вироком суду від 19 листопада 2018 року чоловіка визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень та засуджено до позбавлення волі строком на 8 років з позбавленням права керувати транспортним засобом строком на 3 роки. Згідно із рішенням суду водій також має відшкодувати майнову та моральну шкоду родичам загиблих на загальну суму понад 500 тис. гривень.
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