Водія BMW X5 засудили на 8 років за п'яну фатальну ДТП

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Засуджено до 8 років позбавлення волі жителя області, який вчинив у с. Біла Криниця смертельну ДТП та залишив потерпілих у небезпеці. Про це повідомила прес-служба прокуратури Рівненської області, передає УНН. 

“Погодившись із позицією прокуратури Рівненської області, Рівненський районний суд визнав достатніми зібрані органом досудового розслідування докази для винесення обвинувального вироку стосовно 53-річного жителя області, який вчинив дорожньо-транспортну пригоду із смертельними наслідками та покинув місце події, залишивши потерпілих у небезпеці”, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 4 листопада 2017 року обвинувачений, керуючи автомобілем BMW X5, у с. Біла Криниця проігнорував заборонений сигнал світлофора та здійснив наїзд на 2 жінок, які перетинали проїзну частину дороги по регульованому пішохідному переході. Водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп’яніння, з місця пригоди зник, залишивши потерпілих у небезпеці, однак був затриманий правоохоронцями поблизу м. Рівне, де зупинив транспортний засіб через його несправність.

Від отриманих травм внаслідок цієї ДТП на місці події загинули 29-річна та 38 річна мешканки Рівненської області.

Прокурором-обвинувачем у суді повністю доведено винуватість особи у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб) та ч. 1 ст. 135 КК України (завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває у небезпечному для життя стані).

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Вироком суду від 19 листопада 2018 року чоловіка визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень та засуджено до позбавлення волі строком на 8 років з позбавленням права керувати транспортним засобом строком на 3 роки. Згідно із рішенням суду водій також має відшкодувати майнову та моральну шкоду родичам загиблих на загальну суму понад 500 тис. гривень.

Як повідомляв УНН, військовий отримав суворий вирок за ДТП із загибеллю 3 осіб через пияцтво.

22 листопада Верховна Рада підвищила штрафи за нетверезе водіння.

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