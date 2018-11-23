Водія BMW X5 засудили на 8 років за п'яну фатальну ДТП

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Засуджено до 8 років позбавлення волі жителя області, який вчинив у с. Біла Криниця смертельну ДТП та залишив потерпілих у небезпеці. Про це повідомила прес-служба прокуратури Рівненської області, передає УНН.