Водія, який насмерть збив двох жінок поблизу Рівного, арештували

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РІВНЕ-КИЇВ. 6 листопада. УНН. Водієві позашляховика "BMW X5", який у селі Біла Криниця збив на смерть двох жінок, обрали запобіжний захід. 54-річний чоловік перебуватиме в слідчому ізоляторі до 3 січня, передає кореспондент УНН.

Такий запобіжний захід сьогодні обрав Рівненський міський суд.

Сторона захисту наполягала на домашньому арешті та електронному браслеті. Однак, суд вирішив залишити підозрюваного під вартою.

Під час засідання стало відомо, що водій має ІІІ групу інвалідності, ніде не працює.

Чоловіку інкримінують ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху якщо вони спричинили загибель кількох осіб). За скоєння особливо важкого злочину йому загрожує 10 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, 4 листопада у селі Біла Криниця 54-річний чоловік на позашляховику збив на регульованому переході двох жінок. Після скоєння ДТП він втік з місця аварії. Внаслідок наїзду 38-ми та 29-річні жінки, які тимчасово проживали у Білій Криниці, загинули на місці.

Українські Національні Новини

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