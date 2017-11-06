Водителя, который насмерть сбил двух женщин возле Ровно, арестовали

Такую меру пресечения сегодня избрал Ровенский городской суд.

Сторона защиты настаивала на домашнем аресте и электронном браслете. Однако, суд решил оставить подозреваемого под стражей.

Во время заседания стало известно, что водитель имеет III группу инвалидности, нигде не работает.

Мужчине инкриминируют ч.3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения повлекшие гибель нескольких лиц). За совершение особо тяжкого преступления ему грозит 10 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, 4 ноября в селе Белая Криница 54-летний мужчина на внедорожнике сбил на регулируемом переходе двух женщин. После совершения ДТП он скрылся с места аварии. В результате наезда 38-ми и 29-летние женщины, которые временно проживали в Белой Кринице, погибли на месте.