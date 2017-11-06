Водителя, который насмерть сбил двух женщин возле Ровно, арестовали

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 8424 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 69657 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 135490 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109419 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111650 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109333 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101840 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106224 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102930 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148546 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Водителя, который насмерть сбил двух женщин возле Ровно, арестовали

Водителя, который насмерть сбил двух женщин возле Ровно, арестовали

Киев  •  УНН

 • 10380 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 6 ноября. УНН. Водителю внедорожника “BMW X5”, который в селе Белая Криница сбил насмерть двух женщин, избрана мера пресечения. 54-летний мужчина будет находиться в следственном изоляторе до 3 января, передает корреспондент УНН.

Такую меру пресечения сегодня избрал Ровенский городской суд.

Сторона защиты настаивала на домашнем аресте и электронном браслете. Однако, суд решил оставить подозреваемого под стражей.

Во время заседания стало известно, что водитель имеет III группу инвалидности, нигде не работает.

Мужчине инкриминируют ч.3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения повлекшие гибель нескольких лиц). За совершение особо тяжкого преступления ему грозит 10 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, 4 ноября в селе Белая Криница 54-летний мужчина на внедорожнике сбил на регулируемом переходе двух женщин. После совершения ДТП он скрылся с места аварии. В результате наезда 38-ми и 29-летние женщины, которые временно проживали в Белой Кринице, погибли на месте.

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