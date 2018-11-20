У Києві судитимуть водія, який втік після наїзду на дитину

“За погодження Київської місцевої прокуратури № 10 повідомлено про підозру 24-річному уродженцю Запорізької області, який на пішохідному переході скоїв наїзд на 12-річну дівчинку та втік з місця події, залишивши дитину без допомоги”, — йдеться у повідомленні.

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Подія сталася 29 вересня 2016 року на вул. Ю. Коцюбинського у столиці. Водій автомобіля Kia Cerato, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, не обрав безпечну для цій ділянці швидкість руху та не зреагував на раптову появу на дорозі неповнолітньої дівчинки. Як наслідок, водій зачепив дитину правою боковою частиною автомобіля.

Однак, замість того, щоб зупинитися та надати першу медичну допомогу, водій втік з місця пригоди, залишивши постраждалу на проїзній частині.

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В наслідок дорожньої пригоди дівчинка зазнала легких тілесних ушкоджень, у зв’язку з чим дії водія були кваліфіковані як адміністративне, а не кримінальне правопорушення.

Разом з тим, залишення водієм постраждалої дівчинки без допомоги тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 135 КК України (завідоме залишення без допомоги особи, яка перебувала в небезпечному для житті стані та позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство).

У зв’язку з цим 24-річному водію було оголошено підозру за ч. 1 ст. 135 КК України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

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Найближчим часом обвинувальний акт відносно нього буде скеровано до суду для розгляду по суті. Санкція статті передбачає до 2 років обмеження волі або позбавлення волі на той саме строк.

Нагадаємо, увечері 24 липня поточного року водій автомобіля Hummer, рухаючись по бульвару Лесі Українки, проігнорував червоний сигнал світлофору та збив на регульованому пішохідному переході 10-річну дівчинку. Від отриманих травм дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги.

11 вересня 2018 року підозрюваному та його захисникам було повідомлено про завершення досудового розслідування. 13 вересня обвинувальний акт було передано до суду.