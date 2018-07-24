Смертельна ДТП у Києві, загинула дитина

За попередньою інформацією, дівчинка восьми років із мамою переходила дорогу на регульованому пішохідному переході на зелене світло. В цей час Hummer, не зупиняючись на червоний, збив дитину і намагався втекти із місця події. Водій також зняв номери з автомобіля. Патрульні зуміли знайти і затримати порушника за адресою вулиця Мечникова, 2 біля конференц центру “Парус”. Свідки події стверджують, що водій позашляховика при зариманні поводився неадекватно: пручався і кричав, що з ним поводяться несправедливо. За словами поліції, перших ознак алкогольного сп’яніння у водія немає, проте підтвердити або спростувати це зможе слідство.

Нагадаємо, жінка з дитиною загинули унаслідок ДТП, яка сталася сьогодні в Черкасах.