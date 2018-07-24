Смертельное ДТП в Киеве, погиб ребенок

По предварительной информации, девочка восьми лет с мамой переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе на зеленый свет. В это время Hummer, не останавливаясь на красный, сбил ребенка и пытался скрыться с места происшествия. Водитель также снял номера с автомобиля. Патрульные сумели найти и задержать нарушителя по адресу улица Мечникова, 2 возле конференц центра “Парус”. Свидетели происшествия утверждают, что водитель недорожника вел себя неадекватно: во время задержания сопротивлялся и кричал, что с ним поступают несправедливо. По словам полиции, первых признаков алкогольного опьянения у водителя нет, однако подтвердить или опровергнуть это сможет следствие.

Напомним, женщина с ребенком погибли в результате ДТП, которое произошло сегодня в Черкассах.