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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 34567 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100523 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122659 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130296 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168289 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153044 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140847 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Смертельное ДТП в Киеве, погиб ребенок

Смертельное ДТП в Киеве, погиб ребенок

Киев  •  УНН

 • 14403 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. В центре Киева на бул. Леси Украинки водитель на внедорожнике сбил ребенка на пешеходном переходе. Девочка от полученных травм скончалась в скорой, передает корреспондент УНН.

По предварительной информации, девочка восьми лет с мамой переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе на зеленый свет. В это время Hummer, не останавливаясь на красный, сбил ребенка и пытался скрыться с места происшествия. Водитель также снял номера с автомобиля. Патрульные сумели найти и задержать нарушителя по адресу улица Мечникова, 2 возле конференц центра “Парус”. Свидетели происшествия утверждают, что водитель недорожника вел себя неадекватно: во время задержания сопротивлялся и кричал, что с ним поступают несправедливо. По словам полиции, первых признаков алкогольного опьянения у водителя нет, однако подтвердить или опровергнуть это сможет следствие.

Напомним, женщина с ребенком погибли в результате ДТП, которое произошло сегодня в Черкассах.

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