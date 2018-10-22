У Рівному автівка наїхала на 5-річну дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Рівному в ДТП травмувалася дівчинка. Про це повідомив відділ комунікацій поліції у Рівненській області, передає УНН.
“У понеділок, 22 жовтня, близько 8:30 на вулиці Макарова обласного центру в дорожньо-транспортній пригоді постраждала малолітня дитина. Її каретою швидкої медичної допомоги доставили до лікарні”, — йдеться у повідомленні.
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Слідчо-оперативна група на місці події попередньо встановила, що 36-річний водій Ford Galaxy, житель Житомирської області, зупинився перед нерегульованим пішохідним переходом, яким перетинали проїзну частину мати із двома дітьми. У цей момент 19-річний водій Opel Combo, мешканець обласного центру, рухаючись позаду, не дотримався безпечної дистанції, зіткнувся із мінівеном і за інерцією продовжив рух, допустивши наїзд на п’ятирічну дівчинку. Іншу дитину мати встигла відштовхнути.
Водії обох транспортних засобів за зовнішніми ознаками були тверезі, однак у них відібрані зразки крові для проведення освідування на стан сп’яніння.
Травмована дівчинка нині перебуває у лікарні. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості вноситимуться до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 28 вересня у Львові водій легковика на переході наїхав на візок з дитиною і втік.