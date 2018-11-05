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П'яний водій збив 10-річну дівчинку на переході

П'яний водій збив 10-річну дівчинку на переході

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Під Києвом п’яний чоловік збив малолітню дівчинку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу разом із мамою і 9-річною сестрою. Про це повідомив відділ комунікації поліції у Київській області, передає УНН.

“У селі Розкішна Ставищенського району Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля ВАЗ 2108 збив 10-річну дівчинку, яка разом з мамою та 9-річною сестричкою переходила дорогу по пішохідному переходу центральної вулиці села. Внаслідок ДТП, дитина отримала травму ноги”, — йдеться у повідомленні.

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Як з’ясувалося у ході перевірки, водій авто за кермом перебував напідпитку. Після наїзду на пішохода винуватець аварії втік з місця пригоди, однак це не завадило поліцейським оперативно розшукати його.

Поліція Київщини встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої постраждала дитина.

Поліцейські оперативно встановили марку авто порушника та розшукали водія. Освідчення на вміст алкоголю показало, що 41-річний чоловік за кермом авто ВАЗ 2108 перебував у стані алкогольного сп’яніння. У його крові виявили 1,9 проміле. В ході опитування у скоєному водій зізнався.

Потерпіла дитина після надання їй медичної допомоги, була відпущена додому.

Авто порушника помістили на штрафмайданчик.

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За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за статтею ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) та ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 22 жовтня у Рівному автівка наїхала на 5-річну дитину. Травмовану дівчинку госпіталізували. Причетних до ДТП водіїв перевірили на наявність алкоголю у крові.

Також згадаємо резонансну ДТП у Києві за участі автомобіля Hummer. 24 липня поточного року водій джипа, рухаючись по бульвару Лесі Українки, проігнорував червоний сигнал світлофору та збив на регульованому пішохідному переході 10-річну дівчинку. Від отриманих травм дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги.

11 вересня 2018 року підозрюваному та його захисникам було повідомлено про завершення досудового розслідування. 13 вересня обвинувальний акт щодо водія Hummer було скеровано до суду.

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