На Донеччині 15-річний мопедист врізався у візок із немовлям
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У селищі Донське Волноваського району 15-річний хлопець не впорався з керуванням мопедом та скоїв наїзд на дитячий візок, в якому знаходилась півторамісячна дівчинка. Немовля в тяжкому стані знаходиться у лікарні Маріуполя. Про це повідомив відділ комунікацій Національної поліції у Донецькій області, передає УНН.
“У понеділок, 6 серпня, близько 20:30 до чергової частини Волноваського відділу поліції надійшло повідомлення від 32-річної жінки, що на її дитину наїхав мопедист”, — йдеться у повідомленні.
Установлено, що батьки разом з маленькою донечкою у візку та старшим сином вийшли на прогулянку. В цей момент у візок в’їхав підліток на мопеді. У результаті зіткнення немовля випало, отримавши тілесні ушкодження.
Матір відразу викликала поліцію та лікарів. Дитину у важкому стані було госпіталізовано до медзакладу Маріуполя.
Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”. Досудове розслідування триває.
У поліції нагадують , що на скутері та мопеді можна їздити з 16 років, на квадроциклі та мотоциклі — з 18. Для цього необхідно пройти навчання, скласти іспити та отримати посвідчення водія відповідної категорії.
Нагадаємо, на Львівщині 10-річний мотоцикліст в’їхав у поїзд.