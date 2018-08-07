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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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В Донецкой области 15-летний мопедист врезался в коляску с младенцем

В Донецкой области 15-летний мопедист врезался в коляску с младенцем

Киев  •  УНН

 • 11587 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. В поселке Донское Волновахского района 15-летний парень не справился с управлением мопедом и совершил наезд на детскую коляску, в котором находилась полуторамесячная девочка. Младенец в тяжелом состоянии находится в больнице Мариуполя. Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции в Донецкой области, передает УНН.

“В понедельник, 6 августа, около 20:30 в дежурную часть Волновахского отдела полиции поступило сообщение от 32-летней женщины, что на ее ребенка наехал мопедист”, — говорится в сообщении.

Установлено, что родители вместе с маленькой дочкой в ​​коляске и старшим сыном вышли на прогулку. В этот момент в тележку въехал подросток на мопеде. В результате столкновения младенец выпал, получив телесные повреждения.

Мать сразу вызвала полицию и врачей. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждение Мариуполя.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”. Досудебное расследование продолжается.

В полиции напоминают, что на скутере и мопеде можно ездить с 16 лет, на квадроцикле и мотоцикле — с 18. Для этого необходимо пройти обучение, сдать экзамены и получить удостоверение водителя соответствующей категории.

Напомним, во Львовской области 10-летний мотоциклист въехал в поезд.

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