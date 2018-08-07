В Донецкой области 15-летний мопедист врезался в коляску с младенцем
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В поселке Донское Волновахского района 15-летний парень не справился с управлением мопедом и совершил наезд на детскую коляску, в котором находилась полуторамесячная девочка. Младенец в тяжелом состоянии находится в больнице Мариуполя. Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции в Донецкой области, передает УНН.
“В понедельник, 6 августа, около 20:30 в дежурную часть Волновахского отдела полиции поступило сообщение от 32-летней женщины, что на ее ребенка наехал мопедист”, — говорится в сообщении.
Установлено, что родители вместе с маленькой дочкой в коляске и старшим сыном вышли на прогулку. В этот момент в тележку въехал подросток на мопеде. В результате столкновения младенец выпал, получив телесные повреждения.
Мать сразу вызвала полицию и врачей. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждение Мариуполя.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”. Досудебное расследование продолжается.
В полиции напоминают, что на скутере и мопеде можно ездить с 16 лет, на квадроцикле и мотоцикле — с 18. Для этого необходимо пройти обучение, сдать экзамены и получить удостоверение водителя соответствующей категории.
Напомним, во Львовской области 10-летний мотоциклист въехал в поезд.