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Пьяный водитель сбил 10-летнюю девочку на переходе

Пьяный водитель сбил 10-летнюю девочку на переходе

Киев  •  УНН

 • 12422 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Под Киевом пьяный мужчина сбил малолетнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с мамой и 9-летней сестрой. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области, передает УНН.

“В селе Роскошная Ставищенского района Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля ВАЗ 2108 сбил 10-летнюю девочку, которая вместе с мамой и 9-летней сестренкой переходила дорогу по пешеходному переходу центральной улицы села. В результате ДТП ребенок получил травму ноги”, — говорится в сообщении.

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Как выяснилось в ходе проверки, водитель авто за рулем находился в нетрезвом состоянии. После наезда на пешехода виновник аварии скрылся с места происшествия, однако это не помешало полицейским оперативно разыскать его.

Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал ребенок.

Полицейские оперативно установили марку авто нарушителя и разыскали водителя. Освидетельствование на содержание алкоголя показало, что 41-летний мужчина за рулем авто ВАЗ 2108 находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 1,9 промилле. В ходе опроса в содеянном водитель признался.

Пострадавший ребенок после предоставления ему медицинской помощи, был отпущен домой.

Авто нарушителя поместили на штрафплощадку.

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По факту ДТП возбуждено уголовное производство по статье ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) и ч. 1 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 22 октября в Ровно автомобиль наехал на 5-летнего ребенка. Травмированную девочку госпитализировали. Причастных к ДТП водителей проверили на наличие алкоголя в крови.

Также вспомним резонансное ДТП в Киеве с участием автомобиля Hummer. 24 июля текущего года водитель джипа, двигаясь по бульвару Леси Украинки, проигнорировал красный сигнал светофора и сбил на регулируемом пешеходном переходе 10-летнюю девочку. От полученных травм ребенок умер в карете скорой медицинской помощи.

11 сентября 2018 года подозреваемому и его защитникам было сообщено о завершении досудебного расследования. 13 сентября обвинительный акт в отношении водителя Hummer был направлен в суд.

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