В Киеве будут судить водителя за бегство после наезда на ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Водителю, который на пешеходном переходе сбил девочку и скрылся с места происшествия, сообщено о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба г.Киева, передает УНН.
“По согласованию с Киевской местной прокуратурой № 10 сообщено о подозрении 24-летнему уроженцу Запорожской области, который на пешеходном переходе совершил наезд на 12-летнюю девочку и скрылся с места происшествия, оставив ребенка без помощи”, — говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львове водитель легковушки на переходе наехал на коляску с ребенком и сбежал
Происшествие произошло 29 сентября 2016 года на ул. Ю. Коцюбинского в столице. Водитель автомобиля Kia Cerato, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, не выбрал безопасную для этого участка скорость движения и не отреагировал на внезапное появление на дороге несовершеннолетней девочки. Как следствие, водитель задел ребенка правой боковой частью автомобиля.
Однако, вместо того, чтобы остановиться и оказать первую медицинскую помощь, водитель скрылся с места происшествия, оставив пострадавшую на проезжей части.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Ровно автомобиль наехал на 5-летнего ребенка
В результате дорожного происшествия девочка получила легкие телесные повреждения, в связи с чем действия водителя были квалифицированы как административное, а не уголовное преступление.
Вместе с тем, оставление водителем пострадавшей девочки без помощи влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную ст. 135 УК Украины (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству).
В связи с этим 24-летнему водителю было объявлено подозрение по ч. 1 ст. 135 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный водитель сбил 10-летнюю девочку на переходе
В ближайшее время обвинительный акт в отношении него будет направлен в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает до 2 лет ограничения свободы или лишения свободы на тот же срок.
Напомним, вечером 24 июля текущего года водитель автомобиля Hummer, двигаясь по бульвару Леси Украинки, проигнорировал красный сигнал светофора и сбил на регулируемом пешеходном переходе 10-летнюю девочку. От полученных травм ребенок умер в карете скорой медицинской помощи.
11 сентября 2018 года подозреваемому и его защитникам было сообщено о завершении досудебного расследования. 13 сентября обвинительный акт был передан в суд.