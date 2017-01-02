Водитель погиб в дорожной аварии в Винницкой области
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 2 января. УНН. Вчера около 23:00 на улице Киевской в поселке Стрижавка в дорожной аварии погиб водитель. Об этом УНН сообщает со ссылкой на УНН-Центр .
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Opel Vectra, не справившись с управлением, допустил столкновение с металлическим отбойником. Вследствие ДТП 21-летний водитель автомобиля получил повреждения несовместимые с жизнью и погиб на месте происшествия.
Двое пассажиров автомобиля - 17-летний парень и 16-летняя девушка получили незначительные телесные повреждения и после осмотра медиков были отпущены домой.
Напомним, в Житомирской области произошло ДТП с участием полицейских на служебном авто .