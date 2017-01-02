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Водій загинув в автопригоді на Вінниччині

Водій загинув в автопригоді на Вінниччині

Київ • УНН

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ВІННИЦЯ-КИЇВ. 2 січня. УНН. Вчора близько 23:00 по вулиці Київській в селищі Стрижавка в автопригоді загинув водій. Про це УНН повідомляє із посиланням на УНН-Центр.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Opel Vectra, не впоравшись з керуванням, допустив зіткнення з металевим відбійником. Внаслідок автопригоди 21-річний водій автомобіля отримав ушкодження несумісні з життям та загинув на місці події.
Двоє пасажирів автомобіля — 17-річний хлопець та 16-річна дівчина зазнали незначних тілесних ушкоджень та після огляду медиків були відпущені додому.

Нагадаємо, на Житомирщині сталась ДТП за участю поліцейських на службовому авто.

Українські Національні Новини

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