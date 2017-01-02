Водій загинув в автопригоді на Вінниччині

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Opel Vectra, не впоравшись з керуванням, допустив зіткнення з металевим відбійником. Внаслідок автопригоди 21-річний водій автомобіля отримав ушкодження несумісні з життям та загинув на місці події.

Двоє пасажирів автомобіля — 17-річний хлопець та 16-річна дівчина зазнали незначних тілесних ушкоджень та після огляду медиків були відпущені додому.

Нагадаємо, на Житомирщині сталась ДТП за участю поліцейських на службовому авто.